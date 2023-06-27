В UCLA выяснили, что древняя акула-мегалодон была теплокровной

Мегалодоны - это вымершие гигантские акулы, достигавшие длины до 15 метров. Их вес мог превышать 35 тонн, что делает их одними их самых крупных водных хищников в мировой истории. Мегалодоны вымерли около 3 млн лет назад. Роберт Игл и его коллеги проанализировали изотопный состав зубной эмали этих акул. Используя статистическое моделирование для оценки температуры морской воды в каждом из пяти мест, где были собраны зубы, ученые обнаружили, что зубы формировались при примерно одинаковой температуре. Это означает, что рыба могла контролировать температуру своего тела, и старалась держать его примерно на 7 градусов более теплым, чем окружающая среда. Эта разница температур больше, чем у других акул, и достаточно велика, чтобы классифицировать мегалодонов как теплокровных.