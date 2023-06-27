У берегов Австралии обнаружили затопленные древние артефакты аборигенов

«Теперь мы идентифицировали пять каменных артефактов в Проливе летучей пены и подтвердили, что вели раскопки на месте древнего пресноводного источника. У нас было окно в 40 минут для каждого погружения, когда скорость течения была достаточно низкой, чтобы исследовать пролив. Мы знаем, что австралийский континентальный шельф представляет собой обширный затопленный культурный ландшафт, состоящий из двух миллионов квадратных километров ранее обитаемой земли, которая только и ждет, чтобы ее исследовали на глубине до 130 метров. Наши открытия в Западной Австралии предоставили неопровержимые доказательства того, что этому региону нужда государственная защита как памятнику», — сообщают ученые.