У берегов Австралии обнаружили затопленные древние артефакты аборигенов

У берегов Австралии обнаружили древние каменные орудия и затопленный пресноводный источник
На мелководье близ Пилбара в Западной Австралии обнаружили археологические памятники. Об этом сообщает Университет Флиндерса.
Открытие было сделано в ходе недавних полевых исследований. Археологам удалось подтвердить наличие сохранившегося каменного материала искусственного происхождения на глубине до 14 метров, что позволяет реконструировать картину жизни древних обитателей Австралии в то время, когда на месте моря была суша.
Артефакты, возраст которых, как считается, составляет не менее 9000 лет, были обнаружены в подводном районе Пролива летучей пены у архипелага Дампира. Этот регион был заселен в позднем плейстоцене и раннем голоцене, прежде чем он был затоплен в ходе потепления, ознаменовавшего конец ледникового периода. Всего удалось обнаружить пять каменных артефактов .
«Теперь мы идентифицировали пять каменных артефактов в Проливе летучей пены и подтвердили, что вели раскопки на месте древнего пресноводного источника. У нас было окно в 40 минут для каждого погружения, когда скорость течения была достаточно низкой, чтобы исследовать пролив. Мы знаем, что австралийский континентальный шельф представляет собой обширный затопленный культурный ландшафт, состоящий из двух миллионов квадратных километров ранее обитаемой земли, которая только и ждет, чтобы ее исследовали на глубине до 130 метров. Наши открытия в Западной Австралии предоставили неопровержимые доказательства того, что этому региону нужда государственная защита как памятнику», — сообщают ученые.