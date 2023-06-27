Испытания оранжереи для выращивания растений на МКС завершатся в 2024 году

Завершение испытаний российской оранжереи, которая позволит выращивать на Международной космической станции зелень в промышленных масштабах, запланировано на 2024 год. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос ).

В августе 2021 года заведующий лабораторией разработки и реализации медико-биологических программ ИМБП РАН Юрий Смирнов сообщал ТАСС, что эксперимент "Витацикл-Т" подразумевает создание оранжереи, позволяющей выращивать растения в промышленных масштабах. По его словам, она будет напоминать улитку, в которую космонавты с определенной периодичностью будут закладывать полоску с семенами. После прокручивания барабана - следующую полоску. Каждый определенный период времени космонавт может снимать урожай. В первом эксперименте предполагается выращивание пекинской капусты.