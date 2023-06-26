Телескоп впервые обнаружил необходимый для органики метил-катион

Астрономы обнаружили в космосе метил-катион с помощью телескопа James Webb. Об этом сообщает NASA.

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Углеродные соединения лежат в основе всей земной жизни. Астробиологи также считают, что внеземная жизнь, вероятнее всего, состоит из похожих элементов. В связи с этим исследование распределения во вселенной углеродосодержащих материалов является особенно важным, как чтобы понять механизмы возникновения жизни на Земле, так и для оценки вероятности существования внеземных биологических систем.

Теперь астрономы с помощью инфракрасного телескопа James Webb исследовали молодую звездную систему d203-506, содержащую протопланетный диск, и обнаружили в ней CH3+, или метил-катион. Эта молекула способствует образованию более сложных, критических важных для жизни соединений. Звезда в d203-506 является красным карликом, но система получает много ультрафиолетового излучения от соседних молодых массивных звезд. Некоторые астрономы предполагали, что УФ-излучения разрушает органические молекулы, и поэтому открытие стало для ученых неожиданностью. Однако в этой системе не обнаружено никаких признаков воды, что снижает вероятность зарождения там жизни в сколь угодно далеком будущем.