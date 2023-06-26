Американские почвоведы предложили травить слизней кофе

Разбавленный кофе можно использовать как средство против слизняков. Об этом сообщает пресс-служба Орегонского университета.

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В написанном для прессы материале почвовед Линда Брюэр обобщает предыдущие исследования, проведенные в их университете. По словам ученой, исследования показывают, что обработка почвы 1-2% кофе приводит к тому, что 100% слизней покидают обработанную почву и впоследствии умирают от отравления кофеином. 2% раствор кофеина, нанесенный на среду для выращивания орхидей, убил 95% орхидных улиток и показал лучший эффект, чем метальдегид — обычное средство от вредителей.

Для пропитывания почвы ученая рекомендует добавить 1 часть воды к 2 частям крепко заваренного кофе, например, 1 чашку воды на 2 чашки кофе. Чтобы уменьшить поедание слизнями листвы, требуется более жидкий раствор — 9 частей воды к 1 части заваренного кофе. Образовавшуюся смесь можно нанести с помощью опрыскивателя. При этом специалист призывает к осторожности.