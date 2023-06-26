Apple не включила ремешок в комплект гарнитуры Vision Pro за $3,5 тысячи
Для удобного использования и без того дорогой гарнитуры Apple Vision Pro покупателям придется дополнительно платить за специальный ремешок-оголовье. Об этом сообщает инсайдер и корреспондент издания Bloomberg Марк Гурман.
По данным Гурмана, чем больше людей тестируют Vision Pro, тем чаще Apple получает жалобы на не самую высокую эргономичность устройства. Люди отмечают, что спустя пару часов непрерывного использования гарнитуры у них устает голова от большого веса устройства.
У Apple есть средство для решения данной проблемы – ремешок, который словно оголовье наушников надевается на голову. Но, как пишет инсайдер, американская IT-корпорация намерена продавать его как дополнительный аксессуар и не делать частью обязательной комплектации. Цена гаджета не раскрывается.
Гурману также стало известно, что для продажи Vision Pro магазины Apple Store оборудуют специальными демо-зонами. В них потенциальные покупатели смогу примерить гарнитуру, настроить посадку устройства, а также выбрать наиболее плотную маску, которая будет препятствовать попаданию света в пространство между глазами и экраном.
Вполне возможно, по данным журналиста, что Apple будет принимать потенциальных покупателей Vision Pro по предварительной записи. Аналогичная процедура в 2015 году предшествовала покупке оригинальных Apple Watch.
Vision Pro поступит в продажу в начале 2024 года по цене $3,5 тыс. (примерно 295 тыс. руб. по курсу на 26 июня 2023 года).