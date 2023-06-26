Apple не включила ремешок в комплект гарнитуры Vision Pro за $3,5 тысячи

Для удобного использования и без того дорогой гарнитуры Apple Vision Pro покупателям придется дополнительно платить за специальный ремешок-оголовье. Об этом сообщает инсайдер и корреспондент издания Bloomberg Марк Гурман.

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По данным Гурмана, чем больше людей тестируют Vision Pro, тем чаще Apple получает жалобы на не самую высокую эргономичность устройства. Люди отмечают, что спустя пару часов непрерывного использования гарнитуры у них устает голова от большого веса устройства.

У Apple есть средство для решения данной проблемы – ремешок, который словно оголовье наушников надевается на голову. Но, как пишет инсайдер, американская IT-корпорация намерена продавать его как дополнительный аксессуар и не делать частью обязательной комплектации. Цена гаджета не раскрывается.

Гурману также стало известно, что для продажи Vision Pro магазины Apple Store оборудуют специальными демо-зонами. В них потенциальные покупатели смогу примерить гарнитуру, настроить посадку устройства, а также выбрать наиболее плотную маску, которая будет препятствовать попаданию света в пространство между глазами и экраном.

Вполне возможно, по данным журналиста, что Apple будет принимать потенциальных покупателей Vision Pro по предварительной записи. Аналогичная процедура в 2015 году предшествовала покупке оригинальных Apple Watch.