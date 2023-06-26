Изобретатель литиевых батареек умер на 101 году жизни
Получивший Нобелевскую премию по химии в возрасте 97 лет ученый Джон Гуденаф скончался на 101 году жизни. Об этом сообщается на сайте Техасского университета.
В сообщении Техасского университета говорится, что Гуденаф создал важные катодные материалы, которые обеспечивают высокую плотность энергии, необходимую для питания электроники, такой как мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты, а также электрические и гибридные транспортные средства. В 1979 году он и его исследовательская группа обнаружили, что, используя оксид лития-кобальта в качестве катода литий-ионной перезаряжаемой батареи, можно было бы достичь высокой плотности накопленной энергии с анодом, отличным от металлического лития. Это открытие привело к разработке материалов на основе углерода, которые позволяют использовать стабильные и управляемые отрицательные электроды в литий-ионных батареях.
Гуденаф получил премию в 2019 году и стал старейшим Нобелевским лауреатом в мире. Вместе с ним премию получили британский химик Стэнли Уиттингем и японский химик Акира Есино. Первый коммерческий образец литий-ионной батареи был разработан Есино на основе разработок Уиттингема и Гуденафа в 1985 году. Первую партию батарей выпустила японская корпорация Sony в 1991 году.
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