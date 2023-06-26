Изобретатель литиевых батареек умер на 101 году жизни

В сообщении Техасского университета говорится, что Гуденаф создал важные катодные материалы, которые обеспечивают высокую плотность энергии, необходимую для питания электроники, такой как мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты, а также электрические и гибридные транспортные средства. В 1979 году он и его исследовательская группа обнаружили, что, используя оксид лития-кобальта в качестве катода литий-ионной перезаряжаемой батареи, можно было бы достичь высокой плотности накопленной энергии с анодом, отличным от металлического лития. Это открытие привело к разработке материалов на основе углерода, которые позволяют использовать стабильные и управляемые отрицательные электроды в литий-ионных батареях.