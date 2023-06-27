Virgin Galactic объявила дату начала коммерческих полетов SpaceShipTwo

Коммерческие полеты суборбитального корабля SpaceShipTwo начнутся 29 июня. Соответствующую дату миссии, получившей название Galactic 01, объявила компания Virgin Galactic. Об этом сообщает SpaceNews.

Первый коммерческий экипаж будет включать трех граждан Италии, которые представляют Военно-воздушные силы и Национальный исследовательский совет страны. Полет продлится около полутора часов. В его ходе планируется провести эксперименты в условиях микрогравитации.

В июне компания Virgin Galactic объявила о начале с 27 июня коммерческих суборбитальных полетов.

В мае корабль SpaceShipTwo (VSS Unity) компании Virgin Galactic впервые за почти два года совершил суборбитальный полет.