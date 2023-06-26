Ученые обнаружили окаменелого кузнечика возрастом 50 млн лет с сохранившимся яичками

Ученые обнаружили ископаемого насекомое семейство кузнечиковых. Об этом сообщает Университет Иллинойса в Урбана-Шампейн.

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«Кузнечиковые очень редки в палеонтологической летописи, поэтому любой новый образец представляет собой новую разведанную точку в эволюционной истории этих насекомых, — сказал палеоэнтомолог Сэм Хедс. — Но, возможно, самой поразительной особенностью этой окаменелости является исключительная сохранность внутренних органов — органов, которые обычно не встречаются в окаменелостях».

Ископаемое было обнаружено на территории штата Колорадо в формации Грин-Ривер, возраст насекомого оценивается в 50 млн лет. Оно принадлежит роду Arethaea, многие представители которого дожили до наших дней. Найденная особь принадлежит ранее неизвестному вымершему виду, который получил название Arethaea solterae. Находка поможет ученым понять, как эта группа насекомых развивалась в ходе эволюции. Особенно для этого важны сохранившиеся мягкие ткани насекомого.

Jared Thomas