Ученые обнаружили окаменелого кузнечика возрастом 50 млн лет с сохранившимся яичками
Ученые обнаружили ископаемого насекомое семейство кузнечиковых. Об этом сообщает Университет Иллинойса в Урбана-Шампейн.
«Кузнечиковые очень редки в палеонтологической летописи, поэтому любой новый образец представляет собой новую разведанную точку в эволюционной истории этих насекомых, — сказал палеоэнтомолог Сэм Хедс. — Но, возможно, самой поразительной особенностью этой окаменелости является исключительная сохранность внутренних органов — органов, которые обычно не встречаются в окаменелостях».
Ископаемое было обнаружено на территории штата Колорадо в формации Грин-Ривер, возраст насекомого оценивается в 50 млн лет. Оно принадлежит роду Arethaea, многие представители которого дожили до наших дней. Найденная особь принадлежит ранее неизвестному вымершему виду, который получил название Arethaea solterae. Находка поможет ученым понять, как эта группа насекомых развивалась в ходе эволюции. Особенно для этого важны сохранившиеся мягкие ткани насекомого.
Помимо пищеварительного тракта, были обнаружены отпечатки волокон, составляющих грудные мышцы, связанные с крыльями. Также удалось выявить «жировое тело», орган, который важен для метаболизма насекомых. Сильнее всего ученых удивил тот факт, что удалось различить репродуктивные органы. «Маленькие трубочки, которые, кажется, соединяются в круглую структуру — и это могут быть только яички и дополнительные железы, связанные с яичками», — говорят ученые. Палеонтологи считают большой удачей, что органы пережили сдавливание горной породой.