Российские самолеты малой авиации «Байкал» и «Ладога» могут начать собирать в Белоруссии. С таким предложением к республике выступил глава Минпромторга Денис Мантуров, рассказал России Дмитрий Крутой.

Переговоры о потенциальном начале производства пройдут на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Посол назвал возможность собирать российские самолеты «новой частью экономики» Белоруссии.

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Самолет «Байкал» рассчитан на 9 пассажиров, «Ладога» же вмещает 44 пассажира. Российские власти предполагают, что ЛМС-901 «Байкал» заменит устаревшие легкие многоцелевые самолеты Ан-2, известные как «кукурузники». «Ладога» предназначена для замены парка устаревших лайнеров государственной авиации и региональных авиакомпаний как советской (Ан-24, Ан-26Б-100, Як-40), так и западной (Dash 8-200, Dash 8Q-300, ATR-42) разработки.

Первый полет «Байкала» с полностью российским двигателем ВК-800СМ намечен на 2024 год. В марте 2023-го в ряде СМИ появилась информация о том, что новые российские пассажирские самолеты «Байкал» не годятся для перевозки людей и создаются исключительно для отчетности, так как в стране нет нужных для них двигателей. Отечественные специалисты вынуждены использовать двигатели иностранного производства, которых недостаточно для пассажирских перевозок. На следующий день в России назвали это сообщение недостоверным.

новость от 31 мая

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) представит на международной промышленной выставке "Иннопром", которая пройдет в Екатеринбурге 10-13 июля, легкий многоцелевой самолет "Байкал" и турбовинтовой региональный самолет "Ладога" на 44 пассажира. Об этом сообщила пресс-служба особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина", на площадках которой планируют производить самолеты.

"Компании "Уральский завод гражданской авиации" и "МО "Отдел медицинской техники" презентуют свою продукцию на стенде Свердловской области. <...> Одно из ведущих авиастроительных предприятий России познакомит посетителей выставки с легким многофункциональным самолетом "Байкал" и турбовинтовым региональным самолетом на 44 пассажира "Ладога", которые будут производится в ОЭЗ "Титановая долина", - говорится в сообщении.

В "Титановой долине" добавили, что сейчас на площадке ОЭЗ "Уктус" строятся новые промышленные корпуса, которые будут переданы в распоряжение завода.

"Представители АО "УЗГА" представят макеты авиатехники и расскажут об основных параметрах самолетов", - отметили там.

Кроме того, на "Иннопроме" будут представлены новые образцы медоборудования производства "МО "Отдел медицинской техники", в частности, малого операционного стола, применяемого в отделениях эндоскопии, хирургии и приемных покоях лечебных учреждений, указали в пресс-службе ОЭЗ.

О самолетах "Байкал" и "Ладога"

Первый полет девятиместного самолета "Байкал" с мотором General Electric H80-100 прошел в январе 2022 года в Свердловской области. Крейсерская скорость самолета - до 300 км/ч, максимальная дальность полета - 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 т - 1,5 тыс. км).

Опытно-конструкторские работы по ТВРС-44 "Ладога" стартовали в 2021 году. К концу 2022 года был утвержден облик воздушного судна и завершен этап выпуска рабочей конструкторской документации. Поставка двигателей для первого летного образца ТВРС-44 намечена на конец 2023 года. Исходя из этого срока, первый полет должен состояться весной 2024 года.

Выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и выступает главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России. В текущем году она пройдет 10-13 июля.

новость от 6 апреля

Первый полет самолета ЛМС-901 «Байкал» с полностью российским двигателем ВК-800СМ намечен на 2024 год. Как сообщает ТАСС, этот срок назвал главный конструктор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Сергей Вакушин.

«Третий квартал 2024 года — первый полет в составе опытного образца ЛМС-901», — сказал специалист.

По его словам, к концу текущего года должна быть завершена подготовка нового двигателя к полету в составе летающей лаборатории, до конца следующего года ожидается сертификация мотора. Серийное производство, предусматривающее ежегодный выпуск 30 силовых агрегатов, планируется организовать в 2025-м.

В феврале руководитель проектов УЗГА Аркадий Пьянников сообщил, что к 2040 году в России планируют создать полностью беспилотную версию ЛМС-901 «Байкал».

Первый полет легкого многоцелевого самолета «Байкал», предназначенного для замены советского Ан-2, состоялся в январе в Екатеринбурге на моторе General Electric H80-100.

О том, что разработкой легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 займется УЗГА, в сентябре 2019 года со ссылкой на протокол подведения итогов конкурса сообщило РИА Новости.

материал от 16 мая

Ученые ЦАГИ исследовали поведение нового легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал" на закритических режимах полета - при выходе на большие углы атаки.

Как рассказали ученые института, в аэродинамической трубе Т-103 изучались нестационарные аэродинамические характеристики "Байкала" при углах атаки до 30 градусов и скольжения до 25 градусов. А в вертикальной аэродинамической трубе Т-105 были проведены испытания модели воздушного судна на режиме штопора - при углах атаки до 90 градусов.

"Байкал" разрабатывается Уральским заводом гражданской авиации. Новый самолет создается на замену знаменитому "кукурузнику" - так когда-то за неприхотливость окрестили Ан-2. Тридцать метров для разбега с колхозного поля - и он летит. Эти машины и сегодня поднимаются в небо. Но факт остается фактом: при всех своих преимуществах такая техника устарела морально. Кроме того, большая часть машин вскоре выработает свой ресурс.

По сравнению со своим предшественником "Байкал" будет обладать меньшими габаритами, большей скоростью и возможностью дольше летать без дозаправки. При этом разработчики обещают: надежность и универсальность никуда не денутся.

Ранее специалисты ЦАГИ провели цикл испытаний модели ЛМС-901 в аэродинамических трубах малых скоростей Т-102 и Т-103. Были изучены летно-технические характеристики "Байкала" и особенности его обтекания воздушным потоком. Помимо этого, состоялся трубный эксперимент с экраном, в ходе которого удалось оценить влияние близости поверхности земли на взлетно-посадочные аэродинамические характеристики. Также сотрудники института проверили эффективность органов управления ЛМС-901 на всех режимах полета.

По словам начальника отдела отделения аэродинамики самолетов ЦАГИ Александра Корнушенко, в 2023 году самолет планируется сертифицировать, а для прохождения данной процедуры необходимо подтвердить предельно допустимый в полете угол атаки. "Чтобы это можно было осуществить в ходе летных испытаний, сначала выход на критические режимы моделируется в аэродинамической установке на земле. Благодаря рекомендациям, подготовленным в ЦАГИ, пилот будет готов к нетипичному поведению машины в определенных ситуациях и сможет достичь углов атаки, которые станут зачетными", - сказал Александр Корнушенко.

Как пояснили в ЦАГИ, по итогам всех экспериментов специалисты подготовят и передадут заказчику рекомендации по методам пилотирования для остановки или предотвращения сваливания и выводу из непреднамеренного штопора для проведения заключительных сертификационных испытаний ЛМС-901 "Байкал".

Между тем

Какие требования предъявляются к "Байкалу"? Основных несколько. То, что машина должна изготавливаться из агрегатов отечественного производства, понятно. Пассажирская кабина должна вмещать до 12 человек или 1500 кг груза. Необходима возможность переоборудования самолета для выполнения разных задач. Дальность полета - не менее 1500 км. Самолет должен работать при температурах от -50 C до +55 C и использовать грунтовые аэродромы. Максимальная длина разбега/пробега - 250 м.

новость от 23 марта

АО "Уральский завод гражданской авиации" (АО "УЗГА") проводит работы по сертификации легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал" для выполнения пассажирских и грузовых перевозок. Об этом сообщили в Минпромторге.

"Таким образом, эксплуатанты будут вправе осуществлять коммерческие перевозки пассажиров, грузов и почты на данном типе воздушного судна", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, АО "УЗГА" уже сейчас прорабатывает модель многоцелевого применения самолета, в том числе за счет создания специализированных версий для выполнения авиационных работ, в интересах авиалесоохраны, санитарной авиации и авиационно-химических работ.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров отмечал, что "Байкал" сможет заменить АН-2. Он оценил рыночный потенциал "Байкала" минимум в 190 самолетов до 2030 года.

О проблемах малой авиации говорилось на совещании постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Госсобрания Якутии.

Исполнительный директор НП «Росавиацентр», председатель Ассоциации полярников Владимир Скоропупов рассказал, что большинство самолетов и вертолетов, осуществляющих местные перевозки, дорабатывают свой ресурс. Сегодня возникла необходимость восстановления имеющегося потенциала авиационной техники.

В настоящее время в авиационных реестрах России находится около 800 самолетов Ан-2, из которых сегодня эксплуатируется 360. В Якутии если в 2000 году их было около 100, то сегодня осталось порядка 15 судов.

Для восстановления этих самолетов имеются все возможности на заводах ДОСААФ и частных предприятиях, считает В. Скорупов. «Нами подготовлен и частично реализован первый этап комплексного плана мероприятий по ремонту, повышению эффективности, экономичности и безопасности самолетов Ан-2, Ми-2, Ка-26, Ан-3 и других на местах в условиях эксплуатанта. Это очень удобно и выгодно для вас. У нас имеются разработки по модернизации самолета Ан-2 в «Арктическом» и двухдвигательном варианте «Русская Арктика», – сказал он.

новость от 10 июня

Уральский завод гражданской авиации (УзГА) будет производить до 2030 года более 100 самолетов «Байкал», которые могут летать в сложны климатических условиях. Об этом заявил генеральный директор УзГА Сергей Федоров.

«Сейчас обсуждается подписание контрактов на более чем 100 самолетов „Байкал“. Ожидаемое подписание контракта с Единой дальневосточной авиакомпанией обеспечит насыщенную производственную программу до 2030 года», — передает слова Сергея Федорова пресс-служба УзГА. Самолеты можно оснастить специальными приборами для полетов в сложных климатических условиях.

УзГА будет производить как пассажирские, так и грузовые лайнеры, серийное производство планируют начать в 2024 году. Самолеты «Байкал» должны заменить советские лайнеры АН-2, которые на данный момент считаются технически устаревшими.

Ранее URA.RU сообщало, что УзГА в 2023 году подписал предварительный договор на поставку трех самолетов «Байкал» для авиакомпании «Витязь-Аэро». Также поставят еще 10 самолетов для авиакомпании «Аврора», они будут эксплуатироваться в Хабаровском крае.

новость от 16 июня

Самолет «Ладога» сможет конкурировать с Airbus и Boeing. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.

По его словам, два белорусских предприятия «активно подключились к кооперации поставкой компонентной базы» по МС-21, Superjet и Ил-76.

Кроме того, глава Минпромторга Денис Мантуров инициировал сборку в Белоруссии конечных самолетов — от двигателей до финальной машины. При этом пока этот проект находится на стадии «выбора и принятия решения» президентами стран.

«Но Мантуров предложил нам поработать над финальной машиной для гражданской авиации малой вместимости — до 19–20 человек. Такие проекты есть, это та же "Ладога". Мы с Екатеринбургом и предприятиями других регионов в рамках того же "Иннопрома" постараемся премьер-министрам подготовить такое предложение. Если в Беларуси будет собираться самолет гражданской авиации, а потом все-таки, может быть, и военных отдельных модификаций, это станет прорывом нашего сотрудничества и вообще жемчужиной интеграции», — сказал Крутой.