«Роскосмос» показал место гибели батискафа «Титан»

Российская госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в своем Telegram-канале спутниковый снимок обломков потерпевшего крушение батискафа «Титан».

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Снимок был произведен космическим аппаратом «Канопус-В» в районе Северной Атлантики, где закончились поиски аппарата.

Как напомнили в госкорпорации, связь с «Титаном», который следовал с экспедицией к обломкам «Титаника», прервалась ночью 19 июня.

По всей видимости, как пишет «Роскосмос», экипаж погиб мгновенно «из-за какой-то поломки» и последующего «схлопывания» корпуса аппарата. Там подчеркнули, что на каждый км глубины давление увеличивается примерно на 100 атмосфер.

Компания OceanGate Expeditions, которой принадлежит батискаф, за два года безопасно доставила к затонувшему «Титанику» около 80 человек, добавили в «Роскосмосе».

Ранее береговая охрана США сообщила о начале расследования крушения батискафа.