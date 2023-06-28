Серые киты поедают 21 млн частиц микропластика в день

Ученые акцентировали внимание на 230 серых китах, проводящих зиму у берегов Калифорнии и Мексики , а лето — около Британской Колумбии на севере континента. Они собрали для анализа зоопланктон, который является важнейшим источником пищи для серых китов.

«Анализ микрочастиц был проведен для 26 образцов зоопланктона, собранных в районах кормления китов. Всего было идентифицировано 418 микрочастиц, из которых волокна составляют более 50%», – отмечают ученые.

После они объединили полученную информацию с оценками энергетических потребностей лактирующих и беременных самок серых китов, чтобы количественно выявить, сколько зоопланктона и микрочастиц они употребляют в день. В итоге кормящие и беременные киты употребляют от 6,5 до 21 млн микрочастиц в день. Эта оценка минимальна, так как дополнительный пластик киты могут получать непосредственно из воды в ходе фильтрации.