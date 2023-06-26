В WhatsApp появится возможность временно закреплять сообщения в чатах

В мессенджере WhatsApp появится возможность закреплять сообщения в чатах на 24 часа, семь или 30 дней. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Соответствующая функция была обнаружена в бета-версии мессенджера для Android под номером 2.23.13.11. Теперь администратор сможет закрепить любое сообщение вверху чата, чтобы все его участники имели легкий доступ к важной информации. Пользователь сможет выбрать, как долго сообщение будет оставаться закрепленным — сутки, неделю или месяц. По истечении этого срока пост открепится автоматически. Кроме того, администратор может самостоятельно открепить сообщение в любой момент.

Функция временного закрепления сообщений находится в разработке и пока недоступна широкому кругу пользователей. О времени ее массового внедрения администрация мессенджера сообщит дополнительно.