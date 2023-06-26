Флагманские Google Pixel 8 и 8 Pro получат режим «Android ПК»

Google Pixel 8 и 8 Pro, новые смартфоны от Google, будут оснащены разъёмом USB-C с поддержкой режима DisplayPort.

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USB-C поддерживает два альтернативных режима: Thunderbolt и DisplayPort. Режим Thunderbolt позволяет подключать звук, аудио, дополнительное хранилище и даже внешние видеокарты. В то же время DisplayPort ограничен выводом видеоизображения с высоким разрешением.

Источник утверждает, что поддержка режима DisplayPort в Google Pixel 8 и 8 Pro позволит реализовать функцию подключения смартфона в качестве компьютера на базе Android.

Так, пользователи смогут подключить свой телефон к телевизору или монитору и получить адаптированный интерфейс с возможностью свободного размещения окон приложений, подобно инструментарию Samsung DeX и Motorola Ready For.