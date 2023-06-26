Появились фото чехла для iPhone 15 Pro Max

Утечки изображений защитного чехла для предстоящего iPhone 15 Pro Max раскрыли изменения в дизайне флагманского устройства Apple.

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Главным образом, было замечено перемещение переключателя Mute, который оставался неизменным на протяжении 16 лет.

Вместо привычного расположения на верхней левой стороне, новые изображения показывают более широкое и округлое отверстие, предположительно для новой «пользовательской кнопки».

Ранее слухи уже предсказывали замену переключателя на более универсальную кнопку с миниатюрным процессором, позволяющую выполнять различные действия даже при разряде батареи или выключенном iPhone.