В древнем суданском городе найдены уникальные христианские росписи

Обнаруженный в Старой Донголе выдающийся образец христианского искусства содержит изображения с не встречавшейся прежде иконографией. Теперь этот памятник оказался под угрозой из-за вооруженного конфликта в Судане

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Ранним утром 14 апреля жители Хартума, столицы Судана, услышали звуки минометной и артиллерийской стрельбы: между государственной армией под командованием генерала Абделя Фаттаха аль-Бурхана и военизированной группировкой, известной как «Силы быстрого реагирования», во главе которой стоит Мухаммад Хамдан Дагло, разгорелся ожесточенный бой.

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Идущие боевые действия ставят под угрозу не только жизнь мирного населения страны, но и ценности иного рода. Например, уникальную сокровищницу христианского искусства, которую группа археологов под руководством польских специалистов несколько месяцев назад обнаружила в Старой Донголе, древнем городе в песчаной пустыне на севере Судана. С VI века Старая Донгола была столицей коптского царства Макурия, площадь которого на пике его могущества равнялась территориям Испании и Франции вместе взятых. Город обладал богатой культурой и процветал благодаря тесным торговым связям с Египтом. Считается, что столица этого царства была и центром власти христианских архиепископов.

«Объект не под угрозой, по крайней мере пока. Но никто не знает, в каком направлении ситуация в Судане будет развиваться, — говорит польский археолог Артур Облуский. — Старая Донгола находится приблизительно в 300 км к северу от Хартума, основного театра военных действий в борьбе за власть в этой бедной стране. Мы разбили рядом с объектом лагерь и предложили укрыться там нашим знакомым семьям из Хартума».

Артур Облуский специализируется на христианской Нубии и возглавляет Польский центр средиземноморской археологии при Варшавском университете. Именно его экспедиция обнаружила потайной комплекс помещений, украшенных изображениями с древней христианской иконографией. Облуский полагает, что эти произведения, вероятно, были призваны помочь царю Макурии в трудный час.

На помещения «неожиданно наткнулись», по словам археолога, когда раскопки велись под остатками частных домов периода Фунджа (XVI–XIX века). Дома располагались рядом с самой крупной из нубийских христианских церквей; ее нашли три года назад благодаря технологии дистанционного зондирования и идентифицировали как Большую церковь Христа.

«Мы полагаем, что эти залы могли служить мемориальным комплексом, посвященным представителям макурианской элиты или даже царской семьи», — говорит Облуский.

Одна из комнат имеет форму гробницы и украшена росписями и текстами, на основании которых можно предположить, что изначально она использовалась в качестве хранилища Святых Даров для причастия. С южной стороны археологи обнаружили еще две расписанные комнаты, с западной — более обширное помещение, которое когда-то было увенчано куполом. Работы пока не закончены; руководитель экспедиции надеется завершить раскопки к осени, если позволят обстоятельства.

Композиция одной из росписей, украшающих комнату-гробницу, прежде не встречалась в христианской иконографии нигде в мире. По словам Облуского, это уникальное произведение, которое может изменить наши представления о расцвете и упадке Макурии и христианства в целом на территории современного Судана.

«Большинство ученых, специализирующихся на византийском периоде и искусстве той эпохи, пренебрегают нубийской цивилизацией, считая ее африканской периферией, не заслуживающей пристального внимания», — говорит археолог.

На росписи изображен архангел Гавриил, обнимающий царя, который, в свою очередь, целует руку Христа в облаке.

«При изображении контакта простых смертных со святыми или Христом, в особенности в позднеантичном искусстве, этот контакт никогда не бывает непосредственным. Смертные лишь касаются одежд или накидки», — объясняет Облуский.

Изображения сопровождаются надписями, которые удалось расшифровать. В них несколько раз упоминается царь по имени Давид и содержатся обращения к Богу с просьбой защитить город. Этим городом, по-видимому, и была Старая Донгола, а упомянутый царь Давид, вероятно, тот, кто изображен на фреске. Давид был одним из последних правителей христианской Макурии. В 1275 году он по неизвестным причинам решил пойти войной на Египет. В ответ египетская армия мамлюков вторглась в Нубию, и в 1276 году Старая Донгола была разграблена впервые в своей истории.

Облуский считает, что роспись можно датировать именно этим временем. Возможно, она создавалась, пока мамлюки подходили к городу или пока осаждали его, — в надежде на божественное вмешательство.

«Они разрушили Большую церковь Христа и поставили на место царя Давида нового правителя, — рассказывает археолог. — С этого момента начался резкий упадок Макурианского царства и христианства в регионе».

Царь Давид бежал из Донголы и добрался до царства Аль-Абваб, где его взял в плен местный правитель и передал мамлюкам. Известно, что он умер в одной из тюрем Каира.

После этого на протяжении почти целого века Макурией управляли марионеточные цари, возводимые на престол мамлюками. Борьба за власть привела к распространению ислама и гонениям на христиан. По оценкам Исследовательского центра Пью, сегодня более 90% населения Судана исповедует ислам и только 5% — христианство.