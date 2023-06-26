Найден замедляющий эволюцию бактерий препарат

Ученые из Медицинского колледжа Бейлора нашли замедляющий эволюцию бактерий препарат. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, деквалиния хлорид снижает устойчивость бактерий к антибиотикам.

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В ходе исследования команда сосредоточилась на поиске веществ, которые могут предотвратить или замедлить резистентность бактерий E. coli (кишечная палочка) к двум антибиотикам при воздействии третьего антибиотика — ципрофлоксацина (второй по назначаемости в США).

В предыдущих работах специалисты заметили, что бактериальные культуры, подвергшиеся воздействию ципрофлоксацина, повышают частоту мутаций. В частности, удалось определить механизмы, которые приводят к этому процессу. Устойчивость к антибиотику возникает преимущественно из-за того, что бактерии стимулируют развитие новых мутаций при стрессе (включая небольшие дозы ципрофлоксацина), а не из-за приобретения генов, которые придают устойчивость к антибиотикам у других микроорганизмов.