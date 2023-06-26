В Microsoft выявили массовую кибератаку на устройства под управлением Linux

Корпорация Microsoft официально объявила о выявлении новой кибератаки, нацеленной на сетевые устройства, работающие под управлением операционной системы Linux.

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Специалисты компании выявили обширную кампанию в виде брутфорс-атак (подбор паролей) и установку вредоносных программ, таких как бэкдоры и криптомайнеры, на указанные устройства.

По мнению экспертов, злоумышленники обычно используют сетевые устройства со слабыми паролями или стандартными учетными записями для получения доступа к устройствам. Затем они внедряют вредоносное программное обеспечение, которое обеспечивает им удаленный контроль над устройством и позволяет использовать его для майнинга криптовалюты или осуществления других видов кибератак, сообщает свежий бюллетень Microsoft.

Хотя кибератаки на сетевые устройства, работающие под управлением Linux, являются довольно распространенным явлением, эксперты отмечают, что в последнее время они стали значительно активнее. Корпорация Microsoft рекомендует пользователям применять сложные пароли и регулярно обновлять программное обеспечение на своих устройствах, чтобы предотвратить возможность атаки.