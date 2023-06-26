Телескоп «Джеймс Уэбб» раскрыл раннее прошлое Вселенной

Новые изображения, полученные с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб», позволили ученым заглянуть в прошлое Вселенной. Они исследовали Эпоху реионизации – период, когда в космическом пространстве появился свет первых звезд и галактик.

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Исследование показало, что в ту эпоху густой туман, препятствующий распространению света, рассеялся. Рождение новых звезд происходило очень активно и способствовало этому процессу.

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Первый миллиард лет после Большого Взрыва был временем глобальных перемен во Вселенной. Первоначально пространство было заполнено горячим, мутным туманом из ионизированного газа, непроницаемым для света.

Примерно через 300 тысяч лет газ начал охлаждаться, и протоны и электроны стали объединяться, образуя нейтральные атомы водорода и некоторое количество гелия. Этот период получил название Эпохи рекомбинации.

Следующим этапом была реионизация. По мнению ученых, скопления нейтрального водорода начали образовывать звезды. Они группировались в галактики и пронизывали газовую среду ультрафиолетовым светом. Туман стал рассеиваться, и примерно через миллиард лет после Большого Взрыва пространство стало полностью прозрачным.

С помощью телескопа «Джеймс Уэбб» международная группа ученых впервые обнаружила во время эпохи реионизации водород определенной длины волны, называемый альфа-водород. Исследователи проанализировали сигнал и обнаружили, что он связан преуимщественно со звездообразованием.

Ученые также отметили, что реионизация не была однородным процессом, а происходила в «пузырях» вокруг самых ярких источников ультрафиолета, то есть галактик. Диаметр таких пузырей мог достигать четырех миллиардов световых лет, а сами галактики были горячими, активными и содержали очень мало металлов и пыли, сообщает The Astrophysical Journal Letters.

«С помощью данных «Уэбба» мы наблюдаем, как галактики реионизируют газ вокруг себя», – отметили авторы научной работы.