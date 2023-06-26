Xiaomi представила ноутбук Redmi c 15-дюймовым экраном за $400

Компания Xiaomi представила новый ноутбук — Redmi Book 15E. Новинка уже доступна для заказа в Китае.

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Одним из главных преимуществ мобильного компьютера является его низкая цена — всего $400, при этом характеристики остаются весьма впечатляющими.

Так, Redmi Book 15E оснащён 4-ядерным процессором Intel Core i7-11390H с тактовой частотой до 5,0 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ, а встроенного накопителя SSD — 512 ГБ.

Ноутбук получил 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD. В корпусе разместились два 2-ваттных динамика, полноразмерная клавиатура с подсветкой и аккумулятор ёмкостью 46 Вт·ч.