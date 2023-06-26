ZTE представила AR-гарнитуру по цене недорогого смартфона

Компания ZTE Nubia Mobile несколько часов назад анонсировала совершенно новый для себя продукт — AR-гарнитуры в форме смарт-очков Nubia Neovision Glass.

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По словам представителей бренда, их девайс является первым в мире, сертифицированным на качество Hi-Res аудио и TUV Rheinland. Устройство уже можно предзаказать по цене в $416. Что достаточно недорого для подобного девайса.

Nubia Neovision Glass обладают минималистичным дизайном, напоминающим солнцезащитные очки. При этом удивляет вес новинки — всего 79 г. Они оснащены экранами MicroOLED 1080p для каждого глаза, обеспечивая потрясающую пиковую яркость в 1800 нит.