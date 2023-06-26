Ученые предположили, что стало бы с Землей спустя год исчезновения человечества

Если бы все люди на планете внезапно исчезли, то через год любого человека, вернувшегося обратно, поразили бы тишина и чистый воздух. Издание IflScience задумалось о том, что принесло бы Земле исчезновение человечества.

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Вместе с людьми исчезли бы шум машин и самолетов, вредные выбросы производств, городской смог.

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При этом на всех поверхностях в домах и квартирах осела бы пыль, культурные растения начали бы уступать место сорнякам, сельскохозяйственных животных съели бы хищники. Воды и электричества в домах больше бы не было, так как остановились бы станции очистки и электростанции. А трубы, в которых осталась на зиму вода, просто лопнули бы.

Можно было бы заметить и куда большее количество насекомых, так как их некому было бы травить. Также часть населенных пунктов оказалась бы выжжена пожарами, так как некому было бы их тушить.

«Всего через год бетонные объекты — дороги, автомагистрали, мосты и здания — будут выглядеть примерно так же. Вернитесь, скажем, через десятилетие, и в них появятся трещины, сквозь которые прорастут растения. Это происходит потому, что Земля постоянно движется. С этим движением приходят трещины. В конце концов, дороги будут трескаться так сильно, что будут выглядеть как битое стекло», - отмечается в статье.

При этом внезапное исчезновение людей из мира показало бы то, как человечество обращается с Землей.

«Это также показало бы нам, что мир, который у нас есть сегодня, не может выжить без нас, и что мы не можем выжить, если нам на него наплевать. Цивилизация, как и все остальное, для своей корректной работы требует постоянного обслуживания», - констатировал автор статьи.

Ранее во время введения карантина из-за коронавируса и остановки части предприятий жители предгорья Гималаев впервые за десятилетия смогли увидеть вершины хребта, так как воздух внезапно очистился.