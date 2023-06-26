Родственники Homo sapiens занимались каннибализмом 1,45 млн лет назад

Ученые из Смитсоновского национального музея естественной истории обнаружили самые древние доказательства того, что близкие эволюционные родственники людей убивали и, вероятно, поедали друг друга 1,45 миллиона лет назад. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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В исследовании ученые описали 11 следов от порезов на левой большеберцовой кости родственника Homo sapiens, останки которого были найдены в Кении. Анализ 3D-моделей окаменелости, сделанных из стоматологичексого материала, показал, что девять из них были оставлены в ходе разделки каменными орудиями. Чтобы выяснить это, ученые сравнили отсканированные окаменелости с образцами из базы данных, состоящей из 898 следов от зубов и разделки, созданных в ходе контролируемых экспериментов. Два других следа были оставлены укусами большой кошки, вероятнее всего, саблезубого льва.

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Сами по себе порезы не доказывают, что нанесший их родственник-человек также съел ногу, но они расположены в том месте, где икроножная мышца должна была крепиться к кости — хорошее место для разреза, если цель состоит в том, чтобы удалить кусок мяса.

«Имеющаяся у нас информация говорит нам о том, что гоминины, вероятно, ели других гоминидов по крайней мере 1,45 миллиона лет назад», — объяснили ученые.

Эксперты согласны с тем, что не имеют достаточно информации, чтобы выяснить, какому именно виду человека принадлежала кость. Авторы работы не исключают, что владельца кости убил человек другого вида. Дело в том, что Homo sapiens — лишь один из многих видов человека. Неандертальцы, денисовцы, гейдельбергский человек и человек прямоходящий — все они относятся к роду Homo. На протяжении многих тысяч лет различные виды соседствовали друг с другом.

В геноме человека до сих пор сохраняются свидетельства скрещиваний с разными видами, например, с неандертальцами и денисовцами. Ранее было известно, что представители рода Homo не только скрещивались, но и поедали друг друга, однако новое исследование показало, что каннибализм появился гораздо раньше, чем считалось ранее.