VK, «Яндекс» и Сбербанк стали лидерами в развитии ИИ в России

Компании VK, "Яндекс", а также МТС, МГУ им. М. В. Ломоносова, Сбербанк и "Сколково" стали ведущими в России организациями в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Это следует из составленного нейросетью совместного рейтинга "Билайна" и Brand Analytics компаний и институтов, которые занимаются искусственным интеллектом в России, рейтинг имеется в распоряжении ТАСС.

VK, "Яндекс"и МГУ имени М. В. Ломоносова лидируют в номинации "Вклад в подготовку кадров", следует из рейтинга. В номинации "Социальный искусственный интеллект", где оценивались ИИ-решения для нужд граждан, победили VK, "Яндекс"и Сбербанк. В импортозамещении ИИ-решений лидируют "Яндекс", VK и Росатом. В развитии облачных решений - "Яндекс", VK и МТС. В разработке значимых решений в области ИИ для бизнеса, общества и государства - "Яндекс, VK и Сбербанк.

В тройке лидеров в номинации за вклад в развитие ИИ в виде исследований, технологических партнерств и количества патентов в области искусственного интеллекта находятся "Яндекс",МГУ имени М. В. Ломоносова и VK. В номинации инвестиций в искусственный интеллект победили Сбербанк, "Яндекс" и ВТБ.