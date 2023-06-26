Ученые впервые успешно пересадили размороженную почку крысе

Американским ученым впервые в мире удалось провести успешную операцию по пересадке размороженного органа крысе. Трансплантация была проведена специалистами из Университета Миннесоты.

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Исследователи работали с грызунами, которым пересадили почки, криоконсервированные при температуре минут 150 градусов. Эксперимент показал, что данный способ безопасен и эффективен. Это первая демонстрация неоднократной пересадки органа млекопитающему после его заморозки.

«Это историческое событие, которое дает начало увлекательному путешествию. Его влияние будет огромным», – сказал один из авторов исследования Мехмет Тонер.

Как говорится в статье, опубликованной в издании Stat, почки после заморозки поначалу работали медленнее традиционных органов. Тем не менее спустя три недели ее функции пришли в норму. В ближайшее время специалисты планируют начать работу с органами свиней и некоторых других животных. Она должна подтвердить полученные результаты. Эксперименты с органами человека начнутся через два года.

Если все пройдет успешно, в будущем появится возможность хранить человеческие донорские органы, а также кровеносные сосуды, хрящи и другой биоматериал годами в жидком азоте, чтобы воспользоваться ими для лечения людей. пока он не понадобится человеку для лечения.