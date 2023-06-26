Робота-хирурга научили передавать ощущения

Российские ученые разработали технологию передачи тактильных ощущений для роботов-хирургов, предназначенных для проведения удаленных операций.

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Благодаря этому изобретению врач, находясь в любой точке мира, сможет чувствовать сопротивление и вибрации, которые возникают во время контакта медицинского катетера с тканями пациента.

Для измерения сопротивления на конце катетера разработчики компании «Нейроспутник» установили специальные датчики, информация с которых поступают на контроллеры в руках медика. Устройство создано специально для системы «Левша», включающей в себя набор оборудования и программного обеспечения для операций на сосудах сердца и мозга, сообщают «Известия».