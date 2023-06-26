Названы два способа использования старого Wi-Fi-роутера

После покупки нового Wi-Fi-роутера старый все еще можно использовать для выполнения ряда полезных задач. Об этом рассказал радио Sputnik эксперт по телекоммуникациям, руководитель направления Wi-Fi компании «Дом.ру» в сегменте b2c Вячеслав Бурхайло.

По его словам, есть два способа использования старого роутера.

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«В качестве репитера, то есть «повторителя» и усилителя Wi-Fi-сигнала, а также в качестве коммутатора, если вам необходимы дополнительные порты для проводного соединения между роутером и другой техникой», - пояснил он.

При этом эксперт предупредил, что для того, чтобы подключить роутер в качестве репитера, его программное обеспечение должно поддерживать такую функцию. Для усиления сигнала старый роутер подключается к новому проводом. Вся информация о настройке такого подключения есть в Интернете.

Функционал коммутатора по умолчанию поддерживает большинство роутеров и для использования в таком режиме необходимо только правильно соединить провода.

«Из LAN порта основного роутера кабель должен приходить в WAN порт старого роутера. Обычно этот порт (WAN) выделен цветом и находится отдельно от LAN портов. Его так и подписывают: WAN или Internet. Но если возникают трудности, стоит обратиться к профессионалам, которые посоветуют, как лучше сделать, или помогут установить и настроить прибор», - порекомендовал Вячеслав Бурхайло.

Эксперт также обратил внимание на то, что с точки зрения безопасности старые роутеры не очень надежны, их легче взломать и попасть внутрь вашей сети.

«Что касается коммутаторов, единственное ограничение, о котором нужно помнить, – это физические возможности старого роутера и, соответственно, скорость передачи информации через порты», - заметил Вячеслав Бурхайло.