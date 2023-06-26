Ранее неизвестный город майя нашли в заповеднике в Мексике

Ученые нашли следы пирамидообразных сооружений, каменных колонн и нескольких крупных зданий. Город назвали Окомтун, что на языке майя означает «каменная колонна». Его датировали 250-1000 годами нашей эры. По мнению ученых, в свое время это был важный центр цивилизации майя.