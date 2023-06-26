Ранее неизвестный город майя нашли в заповеднике в Мексике
Археологи обнаружили в заповедных джунглях южной Мексики руины ранее неизвестного древнего города майя. Поиски проводились с помощью лазерного сканирования.
Ученые нашли следы пирамидообразных сооружений, каменных колонн и нескольких крупных зданий. Город назвали Окомтун, что на языке майя означает «каменная колонна». Его датировали 250-1000 годами нашей эры. По мнению ученых, в свое время это был важный центр цивилизации майя.
Город располагался на возвышенности в виде полуострова, окруженной водно-болотными угодьями. Площадь застройки охватывала 50 га.
Исследователи пришли к выводу, что колонны когда-то были частью входов на верхние этажи зданий. На юго-востоке города сохранились три площади, некогда окруженные высокими зданиями.
«Между двумя главными площадями находится комплекс, состоящий из различных низких и вытянутых сооружений, расположенных почти концентрическими кругами. Площадка для игры в мяч тоже включена», – рассказали участники раскопок.
Ученые также обнаружили фрагменты керамики. Самый распространенный тип относился к поздней классике (600-800 гг. н.э.), сообщает INAH.