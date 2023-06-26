Российские ученые создали сверхпрочный сплав для самолетостроения

Уникальный по прочности сплав алюминия с цинком и магнием разработали сотрудники Университета науки и технологий МИСИС совместно с коллегами из Сибирского федерального университета.

Продукцию из алюминия, который лидирует среди цветных металлов по объему производства и потребления, нельзя получить традиционными способами разливания сплава по формам. Поэтому на помощь металлургам приходят ученые, придумывающие другие способы. Один из них основан на технологии литья в электромагнитном поле.

Новый метод позволяет делать слитки из экспериментального сплава легкого металла с магнием и цинком. Эта технология упростит и удешевит производство слитков, которые можно использовать в разных сферах, включая авиастроение, рассказали в СФУ. Ценность технологии заключается еще и в том, что полученный продукт обладает уникальной прочностью.

Подобные сплавы, получаемые с помощью методов так называемой порошковой металлургии, имеют ряд недостатков, связанных не только с дороговизной, но и с высокими требованиями безопасности, малой производительностью и сложной технологической цепочкой. Технология литья в электромагнитное поле выигрывает благодаря меньшей стоимости, более высокой производительности и простоте компоновки оборудования.