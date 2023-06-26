Google отменила часть оплаченных предзаказов на смартфон Pixel Fold

Google отменила оплаченные предзаказы на складной смартфон Pixel Fold
Некоторые покупатели, сделавшие предзаказ на складной смартфон Google Pixel Fold, обнаружили, что производитель отменил их буквально накануне появления устройства в магазинах. Об этом сообщает портал Phone Arena.
Стоимость новинки составляет $1799 (около 153 тыс. руб.). Пользователи, столкнувшиеся с отменой предзаказа, сообщают, что проблема крылась в подтверждении суммы банком.
«Сделал предзаказ 10 мая, а заказ отменили сегодня утром, потому что платеж не прошел», — пожаловался один из пострадавших покупателей.
В Google осведомлены о возникшей ситуации и уже занимаются исправлением ошибки. Однако главная проблема кроется в том, что теперь пользователи не смогут получить свой заказ вовремя — если перезаказать новинку на территории США прямо сейчас, то модель на 256 ГБ в цвете Obsidian поступит не раньше 2-10 августа, а аналогичный смартфон в цвете Porcelain — не раньше 30 августа-8 сентября.
«Я крайне разочарован. Я хотел снова сделать предзаказ, но теперь мне придется ждать конца августа», — подтвердил один из пострадавших.
Официальный старт продаж Pixel Fold намечен на 27 июня 2023 года. В России новинка официально продаваться не будет.
Ранее стало известно о том, что новые смартфоны Google можно будет использовать вместо компьютера.