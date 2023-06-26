Google отменила часть оплаченных предзаказов на смартфон Pixel Fold

«Сделал предзаказ 10 мая, а заказ отменили сегодня утром, потому что платеж не прошел», — пожаловался один из пострадавших покупателей.

В Google осведомлены о возникшей ситуации и уже занимаются исправлением ошибки. Однако главная проблема кроется в том, что теперь пользователи не смогут получить свой заказ вовремя — если перезаказать новинку на территории США прямо сейчас, то модель на 256 ГБ в цвете Obsidian поступит не раньше 2-10 августа, а аналогичный смартфон в цвете Porcelain — не раньше 30 августа-8 сентября.