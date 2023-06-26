Ученые нашли фитогормон, участвующий в процессе роста растений

Ученые выяснили, что благодаря брассиностероидному фитогормону эпидермис растений не трескается при росте. Этот гормон может быть важен как для карликовых видов растений, так и для других растений и животных. Исследование опубликовано в журнале Science.

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Карликовые растения — это небольшие виды растений, у которых по каким-то причинам есть дефекты роста. Ранее ученые думали, что все части растения при этом «запрограммированы» на низкий рост. Однако реальность оказалась иной.

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Ученые исследовали карликовый вид хищного растения Utricularia gibba. В стеблях этого растения много полостей, заполненных воздухом, поэтому оно может держаться на воде. Изучая карликовый вид, биологи обнаружили, что центральная часть стебля растения идет не прямо, а волнами. Они предположили, что это явление связано с конфликтом между тем, что происходит внутри стебля, и его покровами. Компьютерное моделирование подтвердило эту теорию. Судя по всему, только покровная ткань стремится к низкому росту, тогда как внутренние ткани пытаются расти нормально. Таким образом, покровная ткань оказывает сдерживающий эффект. Далее ученые обнаружили, что у этого растения отсутствует гормон роста — брассиностероид. Они предположили, что в норме этот гормон позволяет покровам растения растягиваться и расти.

Чтобы проверить эту теорию, ученые использовали мутантную форму модельного растения — резуховидки Таля. У этого мутанта ослаблены связи между клетками за счет пектина. Далее ученые экспериментально выяснили, что снижение уровня брассиностероида вызовет трещины в покровах стебля в ответ на стресс. В присутствии гормона трещин было мало, в отсутствие — покровы сильно рвались. Компьютерное моделирование этого процесса также позволило предположить, что брассиностероид способствует растяжению покровов стебля за счет ослабления составляющих его волокон.