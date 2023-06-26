Палеонтологи нашли крупнейшее в Азии логово пещерных гиен

Четыреста килограммов костей древних животных отправили в Екатеринбург. Эта находка была сделана в Хакасии в пещере Инейская. Ученые полагают, что она долгое время была логовом гиен, вероятно, крупнейшим на территории Азии.

© Дмитрий Гимранов/Предоставлено Уральским федеральным университетом

В России аналогичный объект был обнаружен на Дальнем Востоке еще в советское время.

- Но даже там не столь много остатков гиен и, к примеру, нет целых черепов. У нас аж два целых черепа - это очень большая редкость. Один остался в Абакане, второй - отправили для изучения на Урал, - поделился старший научный сотрудник лабораторий естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ и палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН Дмитрий Гимранов.

Пещеру в удаленном районе заметили местные жители лет пять назад. Но поездка туда группы ученых долгое время откладывалась. Первый раз они побывали на участке в июне 2022 года: грот оказался гигантский, а кости находились прямо на поверхности, они были в нетронутом состоянии, часть вмерзла в лед.

- Среди находок - крупные животные: мамонты, носороги шерстистый и Мерка, бизон шерстистый, як, благородный и северный, гигантский большерогий олени, дзерен (антилопа родственная сайгаку). Из хищников - древние бурый медведь, лисица, волк. Из грызунов - сурок и другие мелкие грызуны, которых еще предстоит определить. Также обнаружили остатки лягушек, жаб, птиц, рыб, - перечисляют в УрФУ.

Прежде в Хакасии ничего подобного не находили.

По остаткам носорога Мерка удалось датировать останки - 42 тысячи лет.

В защиту теории о том, что пещера была логовом гиен, говорят два факта: на всех найденных костях есть характерные следы зубов, и встречаются кости в анатомическом порядке (то есть гиены затаскивали внутрь части туш).