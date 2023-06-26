Пользователи LastPass потеряли доступ к собственным хранилищам

Пользователи LastPass жалуются на потерю доступа к собственным хранилищам. Даже после успешного сброса приложений для мультифакторной аутентификации менеджер паролей не даёт юзерам управлять аккаунтами и сохранёнными учётными записями.

Вся эта история с проблемой входа в хранилище LastPass длится с мая. Изначально пользователей просили сбросить MFA-приложения вроде LastPass Authenticator, Microsoft Authenticator, Google Authenticator, что являлось частью запланированного апгрейда безопасности.

Разработчики менеджера паролей предупреждали, что после этих манипуляций может потребоваться повторно войти в аккаунт. Однако на деле люди столкнулись с невозможностью залогиниться обратно.

Что хуже, нельзя даже связаться с техподдержкой, так как для корректного обращения сначала нужно войти в аккаунт. В результате пользователи застряли в бесконечном цикле.

Само собой, люди пошли писать гневные посты в соцсетях. Например, претензии к LastPass можно встретить в Twitter и на форуме поддержки. Такая ситуация побудила разработчиков опубликовать ряд рекомендаций.

«Повторная синхронизация мультифакторной аутентификации и вынужденный выход из аккаунта связаны с повышением безопасности и шифрованием хранилищ паролей», — пишет компания в Twitter.

В другом сообщении представители LastPass отметили, что пользователям необходимо сбросить MFA при повторном входе в учётную запись. Детально вся процедура описана в документе LastPass.