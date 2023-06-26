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Названы два способа использования старого Wi-Fi-роутера

Эксперт по телекоммуникациям Вячеслав Бурхайло рассказал, что старый Wi-Fi-роутер можно использовать для расширения возможностей нового аппарата. В интервью радио Sputnik специалист дал совет, как это сделать.

Названы два способа использования старого Wi-Fi-роутера
© globallookpress.com

Выкидывать старый роутер после покупки другого нет никакой необходимости. Дополнительный маршрутизатор позволяет улучшить функционирование домашней сети, уточнил Бурхайло.

По его словам, отслуживший свой век аппарат можно применять в качестве репитера или коммутатора. То есть с его помощью можно или усиливать Wi-Fi-сигнал, или подключать больше устройств к маршрутизатору,

«В первом случае старый роутер подключается к новому проводом и своими мощностями транслирует Wi-Fi-сигнал. Вы сможете использовать как сеть нового роутера, так и сеть старого», — отметил эксперт.

Для использования строго аппарата в качестве коммутатора нужно правильно соединить провода, объяснил Бурхайло. Для этого из LAN порта основного роутера кабель должен подходить в WAN порт старого роутера, рассказал эксперт.

Однако функцию репитера поддерживает не каждый маршрутизатор. Чтобы узнать, можно ли использовать в качестве усилителя сигнала прибор, нужно изучить его характеристики. Вся информация об этом есть в интернете, уточнил специалист.

При возникновении трудностей с подключением лучше всего обратиться к специалистам, резюмировал Бурхайло.

Ранее эксперт Денис Кусков рассказал, как определить, что кто-то ворует ваш интернет. По словам специалиста, сначала необходимо удостовериться, что проблема не в самом роутере, поскольку зачастую плохой сигнал может быть связан с тем, что маршрутизатор режет скорость.

А при использовании вашего интернета другими людьми скорость будет снижаться в зависимости от того, сколько устройств подключено к роутеру.

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