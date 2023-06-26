Названы два способа использования старого Wi-Fi-роутера

Эксперт по телекоммуникациям Вячеслав Бурхайло рассказал, что старый Wi-Fi-роутер можно использовать для расширения возможностей нового аппарата. В интервью радио Sputnik специалист дал совет, как это сделать.

Выкидывать старый роутер после покупки другого нет никакой необходимости. Дополнительный маршрутизатор позволяет улучшить функционирование домашней сети, уточнил Бурхайло.

По его словам, отслуживший свой век аппарат можно применять в качестве репитера или коммутатора. То есть с его помощью можно или усиливать Wi-Fi-сигнал, или подключать больше устройств к маршрутизатору,

«В первом случае старый роутер подключается к новому проводом и своими мощностями транслирует Wi-Fi-сигнал. Вы сможете использовать как сеть нового роутера, так и сеть старого», — отметил эксперт.

Для использования строго аппарата в качестве коммутатора нужно правильно соединить провода, объяснил Бурхайло. Для этого из LAN порта основного роутера кабель должен подходить в WAN порт старого роутера, рассказал эксперт.

Однако функцию репитера поддерживает не каждый маршрутизатор. Чтобы узнать, можно ли использовать в качестве усилителя сигнала прибор, нужно изучить его характеристики. Вся информация об этом есть в интернете, уточнил специалист.

При возникновении трудностей с подключением лучше всего обратиться к специалистам, резюмировал Бурхайло.

Ранее эксперт Денис Кусков рассказал, как определить, что кто-то ворует ваш интернет. По словам специалиста, сначала необходимо удостовериться, что проблема не в самом роутере, поскольку зачастую плохой сигнал может быть связан с тем, что маршрутизатор режет скорость.