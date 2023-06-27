Пользователи Google Pixel рассказали о проблемах с батареей после обновления ПО

Сотни пользователей смартфонов Google Pixel пожаловались на форуме Reddit на быстрый разряд аккумулятора и перегрев их гаджетов вскоре после обновления ПО. Об этом сообщает портал 9to5google.

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Владельцы смартфонов Pixel 6 и 7 пишут, что после обновления они вынуждены заряжать устройства по нескольку раз в день. Некоторые сообщают, что после обновления они столкнулись с пропажей сотовой связи и чрезмерным нагревом смартфонов.

Является ли эта проблема массовой, неизвестно. Однако некоторые пользователи смартфонов Google Pixel отчитались, что не сталкивались ни с чем подобным после установки июньского обновления.

Компания Google пока не признала наличие багов в обновлении, которые привели к проблемам со смартфонами. Не исключено, что она оставит ситуацию без ответа, однако все равно исправит все недостатки в последующем обновлении.