«Роскосмос» заявил о грядущем подписании соглашения со странами Африки

«Роскосмос» подпишет полномасштабное соглашение с африканскими странами о сотрудничестве в космосе. Об этом в воскресенье, 25 июня, со ссылкой на главу госкорпорации сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, подписание грядущего договора состоится в июле во время форума «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге. Руководство «Роскосмоса» проводит турне по странам Африки. В частности достигнута договоренность с Египетским агентством, там заявили о желании создать масштабное Африканское космическое агентство.

Главы космических агентств России и Египта обсудили принципы и нормы развития российско-египетского сотрудничества в исследовании космоса. Также планируется совместное производство и запуск космических аппаратов, развитие пилотируемой программы и наземной космической инфраструктуры.