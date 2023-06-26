Бесплатные VPN-сервисы, которые работают в России. Подборка хороших VPN-сервисов для компьютеров и смартфонов
Сервис VPN — это удобный и популярный инструмент. Он защищает пользователя от утечки личных данных и дает возможность пользоваться сайтами, которые официально заблокированы в регионе, — например, ко всем популярным стриминговым сервисам. Найти хороший и безопасный VPN — задача не из легких, еще тяжелее найти надежный и бесплатный ресурс. «Лента.ру» выяснила, какие VPN-сервисы можно использовать для работы в сети бесплатно и не бояться утечки данных.
Что такое VPN?
Virtual Private Network, сокращенно VPN, переводится с английского как «виртуальная частная сеть». Это ресурс, который маскирует IP-адрес пользователя так, что у него появляется доступ к заблокированным в регионе данным.
При активации VPN оригинальный IP-адрес пользователя шифруется, и вместо него отображается адрес виртуальной частной сети
VPN-сервис имеет возможность подключаться ко множеству серверов по всему миру. Он используется для безопасной работы в сети и анонимной передачи данных.
Какие функции должен выполнять хороший VPN:
- Защита конфиденциальности — виртуальная частная сеть должна защищать пароли, данные банковских карт, журнал браузера и другую информацию от третьих лиц, которые могут продавать личные данные или использовать их в целях мошенничества;
- Анонимность — VPN скрывает информацию о местоположении пользователя и его последних действиях в сети, так что сайты в интернете не смогут его идентифицировать и, например, отправить спам;
- Возможность удаленного доступа — VPN-сервисы используют компании, чтобы предоставить доступ к корпоративным данным сотрудникам на удаленке. VPN защищает информацию от несанкционированного доступа извне и отключает предварительно выбранные программы в случае угрозы.
Так что VPN — это удобный инструмент, который не только предоставляет возможность доступа к заблокированным сайтам, но и защищает как личные, так и корпоративные данные.
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Регулирует ли российское законодательство работу VPN?
В 2017 году был принят закон о запрете на обход блокировок, что в общем-то и делают VPN. Согласно документу, сайты из реестра запрещенных ресурсов блокируются даже для россиян с иностранными IP-адресами.
В 2019 году Роскомнадзор обязал владельцев сервисов VPN подключиться к реестру ФГИС. Там указан перечень запрещенных сайтов, которые VPN должны были также блокировать для своих клиентов. В итоге большинство компаний отказались выполнить требование ведомства.
При этом на фоне пандемии коронавируса многие компании перевели своих сотрудников на удаленку. Такой формат работы потребовал предусмотреть безопасное подключение к корпоративным сетям.
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Какие бывают VPN?
Различают два типа виртуальных частных сетей: удаленный доступ и «узел-узел».
Удаленный доступ использует частный зашифрованный туннель, по которому можно подключиться к сети. К нему подключаются, если точка доступа ненадежна — например, при входе в интернет с публичного Wi-Fi.
«Узел-узел» актуален для компаний, у которых есть несколько офисов в пределах города, страны или по всему миру. Такой VPN-сервис имеет возможность соединять головной офис с филиалами и создавать внутреннюю сеть.
Правда, в обычной жизни VPN стоит выбирать не по типу, а по ряду других критериев. В частности, пользователю стоит определиться, готов ли он платить за работу сервиса или нет.
Как выбрать платный или бесплатный VPN?
Бесплатный VPN-сервис может прийти на помощь, если у пользователя ограниченный бюджет. При этом важно помнить, что бесплатные провайдеры виртуальной частной сети получают доход от рекламы, так что от навязчивых баннеров на экране и резко всплывающих видео скрыться не получится.
Минусы бесплатных VPN:
- Устаревшие протоколы — большинство бесплатных VPN-сервисов не имеют протоколов шифрования данных последней версии. Такие ресурсы, как правило, не могут похвастаться надежностью и обеспечить высокую скорость передачи данных;
- Некачественная техподдержка — вряд ли у бесплатного VPN будет круглосуточный чат, в котором можно получить подробную консультацию в случае возникновения проблем;
- Ограниченная география передачи данных — бесплатные VPN-сервисы не могут подключаться ко множеству серверов по всему миру.
При этом ряд платных VPN предоставляет возможность пользоваться своими услугами в бесплатной версии. Функционал будет ограничен, однако такой вариант более безопасный, нежели установка неизвестных приложений из App Store или Google Play.
Бесплатные версии подойдут для знакомства с функционалом VPN-сервиса. Далее безопаснее будет оформить подписку
Популярные VPN-сервисы в 2023 году в России
- Лимит данных: 10 гигабайт в месяц для пользователей бесплатного тарифа, по подписке пользователь получает доступ к большему количеству серверов по всему миру и более высокую скорость передачи данных.
- Цена: 99 рублей в месяц.
- ПО: Сервис подходит для всех основных платформ — macOS, Windows, iOS и Android.
- Лимит данных: На бесплатном тарифе один час в сутки.
- Цена: 14,99 долларов в месяц (примерно 1 300 рублей).
- ПО: Windows, Mac, Linux, Android, iOS и расширениях браузера для Chrome и Firefox, все подключения доступны и в бесплатной версии.
- Лимит данных: 2 гигабайта в месяц.
- Цена: Стандартный план — 9,99 доллара в месяц (842.41 рубля) или 71,88 доллара в год (6000 рублей). Премиум-подписка 14,99 доллара в месяц (1250 рублей) или 107,88 доллара в год (9000 рублей). Высокие скорости подключения доступны только в платном тарифе.
- ПО: Сервис подходит для всех основных платформ — Windows, macOS, iOS и Android.
- Лимит данных: Ограничений по трафику данных в месяц нет, но скорость полосы пропускания ограничена 1 мегабитом в секунду.
- Цена: 3,33 доллара в месяц (280 рублей). За эти деньги пользователь получает высокие скорости подключения и полный доступ к серверам.
- ПО: Поддерживается на Windows, MacOS, Android и iOS, в расширениях для Google Chrome и Mozilla Firefox.
- Лимит данных: На бесплатном тарифе доступно 500 мегабайт данных в месяц.
- Цена: от 3,33 доллара в месяц (280 рублей).
- ПО: Сервис доступен для всех основных платформ — Windows, Mac, Android, iOS, а также Linux и расширений браузера для Chrome, Firefox и Opera.
- Лимит данных: 10 гигабайт в месяц в бесплатной версии.
- Цена: 4,08 доллара в месяц (340 рублей).
- ПО: Windows, Mac, Linux, Android, iOS и расширения браузера для Chrome, Firefox и Opera, поддерживает маршрутизаторы. Плюс этого сервиса в том, что им можно пользоваться сразу с нескольких устройств. Помимо того, что Windscribe предоставляет доступ к заблокированной информации, он также защищает девайсы от вредоносных программ.
Какие еще тарифы предлагают популярные VPN-сервисы:
- IPVanish — 26,69 доллара на 3 месяца, 8,99 доллара в месяц;
- ExpressVPN — 59 долларов на 6 месяцев, 9,99 доллара в месяц;
- NordVPN — 99 долларов на 3 года, 2,75 доллара в месяц;
- Surfshark — 6,49 доллара в месяц;
- FastestVPN — 10 долларов в месяц на полгода, 2,49 доллара в месяц на год.
В принципе любой VPN-сервис на сегодняшний день предлагает схожий набор функций по платному или бесплатному тарифу. Выбирая подходящее приложение, стоит обращать внимание на ряд параметров.
Как выбрать хороший VPN?
- Обращать внимание на уровень защищенности, в идеале это 256-битное шифрование.
- Хороший VPN предполагает автоматическое отключение от интернета, когда соединение с частной сетью прерывается. Так пользователь не сможет внезапно «слететь» на незащищенное подключение.
- Качественная техподдержка — у премиальных VPN чат работает круглосуточно, а сотрудники дают развернутую консультацию.
- Широкая серверная сеть — качественный VPN-сервис имеет возможность подключить к работе ряд серверов в нескольких странах. Чем больше стран, тем лучше.
- Возможность пользоваться VPN с нескольких устройств одновременно по одной подписке — это намного удобнее и дешевле.
Таким образом, от правильного выбора VPN зависит не только наличие доступа к заблокированным сайтам, но и безопасность пользователя.
Поэтому прежде чем скачать очередное приложение VPN, стоит побольше узнать о компании-поставщике и о том, насколько хорошо данный сервис защищает своих клиентов.