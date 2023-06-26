Подборка хороших VPN-сервисов для компьютеров и смартфонов

Сервис VPN — это удобный и популярный инструмент. Он защищает пользователя от утечки личных данных и дает возможность пользоваться сайтами, которые официально заблокированы в регионе, — например, ко всем популярным стриминговым сервисам. Найти хороший и безопасный VPN — задача не из легких, еще тяжелее найти надежный и бесплатный ресурс. «Лента.ру» выяснила, какие VPN-сервисы можно использовать для работы в сети бесплатно и не бояться утечки данных.

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Что такое VPN?

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Virtual Private Network, сокращенно VPN, переводится с английского как «виртуальная частная сеть». Это ресурс, который маскирует IP-адрес пользователя так, что у него появляется доступ к заблокированным в регионе данным.

При активации VPN оригинальный IP-адрес пользователя шифруется, и вместо него отображается адрес виртуальной частной сети

VPN-сервис имеет возможность подключаться ко множеству серверов по всему миру. Он используется для безопасной работы в сети и анонимной передачи данных.

Какие функции должен выполнять хороший VPN:

Защита конфиденциальности — виртуальная частная сеть должна защищать пароли, данные банковских карт, журнал браузера и другую информацию от третьих лиц, которые могут продавать личные данные или использовать их в целях мошенничества;

Анонимность — VPN скрывает информацию о местоположении пользователя и его последних действиях в сети, так что сайты в интернете не смогут его идентифицировать и, например, отправить спам;

Возможность удаленного доступа — VPN-сервисы используют компании, чтобы предоставить доступ к корпоративным данным сотрудникам на удаленке. VPN защищает информацию от несанкционированного доступа извне и отключает предварительно выбранные программы в случае угрозы.

Так что VPN — это удобный инструмент, который не только предоставляет возможность доступа к заблокированным сайтам, но и защищает как личные, так и корпоративные данные.

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Регулирует ли российское законодательство работу VPN?

В 2017 году был принят закон о запрете на обход блокировок, что в общем-то и делают VPN. Согласно документу, сайты из реестра запрещенных ресурсов блокируются даже для россиян с иностранными IP-адресами.

В 2019 году Роскомнадзор обязал владельцев сервисов VPN подключиться к реестру ФГИС. Там указан перечень запрещенных сайтов, которые VPN должны были также блокировать для своих клиентов. В итоге большинство компаний отказались выполнить требование ведомства.

При этом на фоне пандемии коронавируса многие компании перевели своих сотрудников на удаленку. Такой формат работы потребовал предусмотреть безопасное подключение к корпоративным сетям.

На 33% выросло число корпоративных серверов, использующих VPN, в 2020 году, по данным аналитики Shodan

Какие бывают VPN?

Различают два типа виртуальных частных сетей: удаленный доступ и «узел-узел».

Удаленный доступ использует частный зашифрованный туннель, по которому можно подключиться к сети. К нему подключаются, если точка доступа ненадежна — например, при входе в интернет с публичного Wi-Fi.

«Узел-узел» актуален для компаний, у которых есть несколько офисов в пределах города, страны или по всему миру. Такой VPN-сервис имеет возможность соединять головной офис с филиалами и создавать внутреннюю сеть.

Правда, в обычной жизни VPN стоит выбирать не по типу, а по ряду других критериев. В частности, пользователю стоит определиться, готов ли он платить за работу сервиса или нет.

Как выбрать платный или бесплатный VPN?

Бесплатный VPN-сервис может прийти на помощь, если у пользователя ограниченный бюджет. При этом важно помнить, что бесплатные провайдеры виртуальной частной сети получают доход от рекламы, так что от навязчивых баннеров на экране и резко всплывающих видео скрыться не получится.

Минусы бесплатных VPN:

Устаревшие протоколы — большинство бесплатных VPN-сервисов не имеют протоколов шифрования данных последней версии. Такие ресурсы, как правило, не могут похвастаться надежностью и обеспечить высокую скорость передачи данных;

Некачественная техподдержка — вряд ли у бесплатного VPN будет круглосуточный чат, в котором можно получить подробную консультацию в случае возникновения проблем;

Ограниченная география передачи данных — бесплатные VPN-сервисы не могут подключаться ко множеству серверов по всему миру.

При этом ряд платных VPN предоставляет возможность пользоваться своими услугами в бесплатной версии. Функционал будет ограничен, однако такой вариант более безопасный, нежели установка неизвестных приложений из App Store или Google Play.

Бесплатные версии подойдут для знакомства с функционалом VPN-сервиса. Далее безопаснее будет оформить подписку

Популярные VPN-сервисы в 2023 году в России

1. VPNTYPE Лимит данных: 10 гигабайт в месяц для пользователей бесплатного тарифа, по подписке пользователь получает доступ к большему количеству серверов по всему миру и более высокую скорость передачи данных.

Цена: 99 рублей в месяц.

ПО: Сервис подходит для всех основных платформ — macOS, Windows, iOS и Android.

2. Hola VPN Лимит данных: На бесплатном тарифе один час в сутки.

Цена: 14,99 долларов в месяц (примерно 1 300 рублей).

ПО: Windows, Mac, Linux, Android, iOS и расширениях браузера для Chrome и Firefox, все подключения доступны и в бесплатной версии.

3. Speedify Лимит данных: 2 гигабайта в месяц.

Цена: Стандартный план — 9,99 доллара в месяц (842.41 рубля) или 71,88 доллара в год (6000 рублей). Премиум-подписка 14,99 доллара в месяц (1250 рублей) или 107,88 доллара в год (9000 рублей). Высокие скорости подключения доступны только в платном тарифе.

ПО: Сервис подходит для всех основных платформ — Windows, macOS, iOS и Android.

4. Browsec Лимит данных: Ограничений по трафику данных в месяц нет, но скорость полосы пропускания ограничена 1 мегабитом в секунду.

Цена: 3,33 доллара в месяц (280 рублей). За эти деньги пользователь получает высокие скорости подключения и полный доступ к серверам.

ПО: Поддерживается на Windows, MacOS, Android и iOS, в расширениях для Google Chrome и Mozilla Firefox.

5. TunnelBear Лимит данных: На бесплатном тарифе доступно 500 мегабайт данных в месяц.

Цена: от 3,33 доллара в месяц (280 рублей).

ПО: Сервис доступен для всех основных платформ — Windows, Mac, Android, iOS, а также Linux и расширений браузера для Chrome, Firefox и Opera.

6. Windscribe Лимит данных: 10 гигабайт в месяц в бесплатной версии.

Цена: 4,08 доллара в месяц (340 рублей).

ПО: Windows, Mac, Linux, Android, iOS и расширения браузера для Chrome, Firefox и Opera, поддерживает маршрутизаторы. Плюс этого сервиса в том, что им можно пользоваться сразу с нескольких устройств. Помимо того, что Windscribe предоставляет доступ к заблокированной информации, он также защищает девайсы от вредоносных программ.

Какие еще тарифы предлагают популярные VPN-сервисы:

IPVanish — 26,69 доллара на 3 месяца, 8,99 доллара в месяц;

ExpressVPN — 59 долларов на 6 месяцев, 9,99 доллара в месяц;

NordVPN — 99 долларов на 3 года, 2,75 доллара в месяц;

Surfshark — 6,49 доллара в месяц;

FastestVPN — 10 долларов в месяц на полгода, 2,49 доллара в месяц на год.

В принципе любой VPN-сервис на сегодняшний день предлагает схожий набор функций по платному или бесплатному тарифу. Выбирая подходящее приложение, стоит обращать внимание на ряд параметров.

Как выбрать хороший VPN? Обращать внимание на уровень защищенности, в идеале это 256-битное шифрование. Хороший VPN предполагает автоматическое отключение от интернета, когда соединение с частной сетью прерывается. Так пользователь не сможет внезапно «слететь» на незащищенное подключение. Качественная техподдержка — у премиальных VPN чат работает круглосуточно, а сотрудники дают развернутую консультацию. Широкая серверная сеть — качественный VPN-сервис имеет возможность подключить к работе ряд серверов в нескольких странах. Чем больше стран, тем лучше. Возможность пользоваться VPN с нескольких устройств одновременно по одной подписке — это намного удобнее и дешевле.

Таким образом, от правильного выбора VPN зависит не только наличие доступа к заблокированным сайтам, но и безопасность пользователя.