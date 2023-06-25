Появились новые подробности от инсайдера о смартфоне OnePlus 12

Слухи о предстоящем OnePlus 12 уже начали циркулировать, несмотря на недавний выход OnePlus 11. По словам Йогеша Брара, известного инсайдера, OnePlus планирует запустить OnePlus 12 во всем мире в первом квартале 2024 года. Возможно, выпуск в Китае состоится до декабря этого года.

Слухи говорят о значительном улучшении камеры, что отвечает давнему требованию пользователей. Ожидается, что сенсор основной камеры будет обновлен до 1-дюймового сенсора Sony IMX 989, который можно найти в других флагманских устройствах, таких как Oppo Find X6 Pro и Xiaomi 12 Ultra. «OnePlus 12 станет настоящим флагманским продуктом», – сообщил Брара.

Кроме того, ожидается улучшенный телеобъектив с улучшенными возможностями зума, возможно, до 3-кратного оптического.

OnePlus 12 также может иметь улучшенный дисплей с технологией LTPO4 OLED и более быструю зарядку, возможно, до 150 Вт.