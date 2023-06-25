OnePlus Nord 3 с Dimensity 9000 показали вживую

OnePlus готовится к выпуску новых смартфонов серии Nord, и, по сообщениям, Так, недавно появились фото, демонстрирующее дизайн и некоторые ключевые характеристики OnePlus Nord 3, о котором ходят слухи.

© ferra.ru

Показан был вариант OnePlus Nord 3 в цвете Misty Grass с 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Устройство напоминает OnePlus Nord CE 3 Lite. Он оснащен большим 6,74-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц.

PinoyMetroGeek / Gizmochina