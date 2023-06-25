Полиция США пожаловалась на новую функцию iPhone

Функция распознавания аварий, появившаяся в iPhone 14 и новых Apple Watch, стала причиной резкого роста ложных вызовов в экстренные службы на музыкальном фестивале Bonnaroo в штате Теннесси. Об этом сообщает портал 9to5mac.

Отмечается, что в общей сложности фестиваль Bonnaroo собрал более 80 тыс. человек. Подобные мероприятия часто сопровождаются разного рода инцидентами, однако функция распознавания аварий в гаджетах Apple только усугубила эту ситуацию.

По словам директора службы спасения округа Коффи Скотта ЛеДюка, ложные вызовы в экстренные службы поступали в связи с тем, что посетители фестиваля танцевали. В результате этого их iPhone 14 и умные часы Apple могли распознать аварии, которых в действительности не было, и самостоятельно звонить по номеру 911, сообщая об инциденте.

Спасатели связались с Apple во время фестиваля, чтобы сообщить о притоке ложных вызовов. В Apple предложили отправить своих инженеров на место происшествия, чтобы помочь справиться с ситуацией и выявить проблему. Однако до этого не дошло, и проблему решили удаленно.

Полицейские призвали посетителей фестиваля отключить функцию обнаружения аварий на своих устройствах. По словам ЛеДюка, это позволило снизить количество звонков в службу спасения на 40-60%.