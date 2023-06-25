Первый складной смартфон Google продали раньше времени

Получивший раньше времени Google Pixel Fold владелец пожаловался на заметную складку экрана
Предзаказавший складной смартфон Google Pixel Fold британец получил его за четыре дня до официального старта продаж. На форуме Reddit он поделился своими впечатлениями и рассказал, что на месте сгиба экрана отчетливо заметна складка.
Пользователь с ником dawsintron признался, что в целом он остался доволен качеством и производительностью Pixel Fold. По его словам, у него нет вопросов к мощности чипа Tensor G2, так как он без каких-либо проблем работает в многозадачном режиме. Владелец смартфона также отметил, что новинка получила тонкий корпус и «приличный» вес. Он также добавил, что не беспокоится о прочности складного экрана, который можно раскрыть на 180 градусов, однако признал, что на экране отчетливо видна складка.
«Заметна складка. Наравне с Galaxy Fold. Не лучше и не хуже», — заключил dawsintron.
На момент написания своего отзыва он пользовался Pixel Fold всего несколько часов, что также вызвало вопросы у некоторых пользователей сети — изгиб складки со временем в связи с частым складыванием экрана становится еще заметнее. Причем складки в китайских смартфонах выражаются не так сильно, проявляясь лишь со временем.
Pixel Fold — первый складной смартфон компании Google, продажи которого начнутся 27 июня по цене в $1,8 тыс. (около 151,3 тыс. руб.).