Первый складной смартфон Google продали раньше времени

Предзаказавший складной смартфон Google Pixel Fold британец получил его за четыре дня до официального старта продаж. На форуме Reddit он поделился своими впечатлениями и рассказал, что на месте сгиба экрана отчетливо заметна складка.

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Пользователь с ником dawsintron признался, что в целом он остался доволен качеством и производительностью Pixel Fold. По его словам, у него нет вопросов к мощности чипа Tensor G2, так как он без каких-либо проблем работает в многозадачном режиме. Владелец смартфона также отметил, что новинка получила тонкий корпус и «приличный» вес. Он также добавил, что не беспокоится о прочности складного экрана, который можно раскрыть на 180 градусов, однако признал, что на экране отчетливо видна складка.

«Заметна складка. Наравне с Galaxy Fold. Не лучше и не хуже», — заключил dawsintron.

На момент написания своего отзыва он пользовался Pixel Fold всего несколько часов, что также вызвало вопросы у некоторых пользователей сети — изгиб складки со временем в связи с частым складыванием экрана становится еще заметнее. Причем складки в китайских смартфонах выражаются не так сильно, проявляясь лишь со временем.