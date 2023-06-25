Илон Маск: Новый запуск Starship может произойти примерно через 6 недель
Космический корабль Starship компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска может быть снова запущен в космос примерно через 6 недель. Об этом Маск сообщил во время прямого эфира в Twitter (соцсеть заблокирована в России).
Как указал предприниматель, технические изменения, необходимые для полета, возможно, будут завершены через 6 недель. Вместе с тем миллиардер сообщил о "множестве переменных, не подконтрольных SpaceX".
Как предполагает Маск, следующий запуск с большей вероятностью будет более удачным, чем предыдущий. По приведенным им оценкам, вероятность успешного пуска составляет около 60%.
Starship является самой большой и мощной ракетой, когда-либо создававшаяся для космических запусков.
Напомним, 20 апреля в 8:34 по местному времени (16:34 мск) тяжелая ракета-носитель Starship на сверхтяжелой ступени Super Heavy взорвалась во время первого испытательного запуска. Корабль разрушился перед отделением ступени ракеты на высоте около 38 километров. Компания SpaceX заявила, что ее космический корабль Starship пережил во время первого испытательного пуска "быстрый и внеплановый демонтаж".