Илон Маск: Новый запуск Starship может произойти примерно через 6 недель

Космический корабль Starship компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска может быть снова запущен в космос примерно через 6 недель. Об этом Маск сообщил во время прямого эфира в Twitter (соцсеть заблокирована в России).

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Как указал предприниматель, технические изменения, необходимые для полета, возможно, будут завершены через 6 недель. Вместе с тем миллиардер сообщил о "множестве переменных, не подконтрольных SpaceX".

Как предполагает Маск, следующий запуск с большей вероятностью будет более удачным, чем предыдущий. По приведенным им оценкам, вероятность успешного пуска составляет около 60%.

Starship является самой большой и мощной ракетой, когда-либо создававшаяся для космических запусков.