В Крыму создан беспилотник-виноградарь
Ученые из Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (КФУ им. В.И. Вернадского) разработали прототип беспилотника для обработки почвы и растений. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».
Ученые создали прототип беспилотного шасси с высоким клиренсом для обработки виноградников. На нем установлены излучатели для обработки растений и почвы дезинфицирующим инфракрасным и ультрафиолетовым светом, устройства для опрыскивания и механической обработки почвы в приствольной полосе. Комбинированное воздействие двух видов излучения снижает пораженность патогенной микрофлорой более чем на 90%.
Шасси имеет просвет до 2200 мм и колею от 1200 до 1800 мм, что позволяет ему перемещаться над кроной растений. Управляется шасси оператором с помощью пульта дистанционного управления.
«Одними из наиболее насыщенных по потреблению химических средств плантациями являются виноградники. Так, только за один период вегетации они обрабатываются до 20 раз. Если мы снизим эту нагрузку хотя бы в два раза, то получим очень высокий оздоравливающий эффект как для почвы, так и для растений, воздуха и человека», – объяснил «Газете.Ru» заведующий кафедрой общетехнических дисциплин Агротехнологической академии КФУ им. В.И. Вернадского Алексей Завалий.
Шасси представляет собой прямоугольную раму с четырьмя телескопическими стойками, на которых крепятся колеса: на передних стойках поворотные колеса, а на задних – приводные. В задней части платформы расположена энергетическая установка: дизельный двигатель, коробка передач и трансмиссия. А передняя часть конструкции предназначена для размещения на ней полезного груза до 200 кг.