В Крыму создан беспилотник-виноградарь

«Одними из наиболее насыщенных по потреблению химических средств плантациями являются виноградники. Так, только за один период вегетации они обрабатываются до 20 раз. Если мы снизим эту нагрузку хотя бы в два раза, то получим очень высокий оздоравливающий эффект как для почвы, так и для растений, воздуха и человека», – объяснил «Газете.Ru» заведующий кафедрой общетехнических дисциплин Агротехнологической академии КФУ им. В.И. Вернадского Алексей Завалий.