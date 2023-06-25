Учёные выяснили, что работающая газовая конфорка вреднее пассивного курения

Учёные выяснили, что одна работающая газовая конфорка вреднее, чем даже пассивное курение
Учёные Стэнфордского университета провели исследование, способное вызвать серьёзную тревогу у обладателей газовых варочных панелей. Они выявили связь между данными плитами и повышенным риском развития некоторых видов рака.
В ходе исследования обнаружилось, что всего одна работающая конфорка способна увеличить содержание бензола до более высоких значений, чем пассивное курение сигарет. По словам исследователей, газ влияет на уровень канцерогена. Он, в свою очередь, связан с различными формами рака крови.
Роб Джексон, один из профессоров, отметил:
Бензол образуется в пламени и других высокотемпературных средах, таких как факелы на нефтяных месторождениях и нефтеперерабатывающих заводах. Теперь мы знаем, что бензол также образуется в пламени газовых плит в наших домах.
Хорошая вентиляция может помочь снизить концентрацию вредных веществ. Однако в большинстве случаев вытяжки оказываются малоэффективными в борьбе с бензолом, сообщают исследователи.