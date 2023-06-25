Учёные выяснили, что работающая газовая конфорка вреднее пассивного курения

Учёные Стэнфордского университета провели исследование , способное вызвать серьёзную тревогу у обладателей газовых варочных панелей. Они выявили связь между данными плитами и повышенным риском развития некоторых видов рака.

В ходе исследования обнаружилось, что всего одна работающая конфорка способна увеличить содержание бензола до более высоких значений, чем пассивное курение сигарет. По словам исследователей, газ влияет на уровень канцерогена. Он, в свою очередь, связан с различными формами рака крови.