Синоптик предупредил о начале магнитной бури на Земле

Слабая магнитная буря класса G-1 началась на Земле. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Незадолго до полуночи геомагнитное поле Земли стало слабо возмущенным, а после трех часов ночи сегодняшнего дня, 25 июня 2023 года, его возмущения достигли уровня слабой магнитной бури класса G-1", – подчеркнул он.

По словам метеоролога, потенциальным моделям не удалось установить такое развитие событий. До этого профессор РАН Сергей Богачев рассказал, что информация о мощной геомагнитной буре на Земле, распространяемая ранее в СМИ, не соответствует действительности. Он добавил, что международные оценки и стандарты указывают, что сильные геомагнитные бури практически исключены в ближайшие недели.