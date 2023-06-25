В США создали робота-собаку с огнемётом

Американская компания Throwflame начала принимать предварительные заказы на продажу роботов-собак, вооружённых огнемётом. Боевой робопёс называется Thermonator, оснащён огнемётом ARC, производителем которого является Throwflame.

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О разработчике робота ничего неизвестно. Высказываются предположения, что это робот Go1 китайского вендора Unitree.