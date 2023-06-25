Глава SoftBank заявил о «захвате мира» с помощью искусственного интеллекта
Глава технологической и финансовой организации SoftBank Масаёси Сон признался в своей любви к ChatGPT и заявил, что компания планирует «править миром» благодаря искусственному интеллекту.
Сон заявил, что сделал много ошибок при инвестировании в развитие ИИ, но есть и «несколько бутонов, которые расцветут очень скоро».
«В конце концов, мы будем править миром», — заявил миллиардер.
Он также подчеркнул, что теперь компания будет действовать ещё более агрессивно на рынке. SoftBank готовится к размещению акций производителя чипов Arm, который входит в японский холдинг. Сон уверен, что интерес к производителям мобильных чипов резко начал расти за счёт развития генеративного ИИ.
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