Открыта экзопланета класса мини-нептун

Международная группа астрономов сообщает об открытии новой экзопланеты класса мини-нептун, вращающейся вокруг близкой к Солнцу звезде. Об открытии сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

© Unsplash

TOI-2018 b был открыт транзитным методом с помощью космического аппарата TESS. Сигнал был идентифицирован на кривой блеска бедного металлами красного карлика TOI-2018 (также известного как BD+29 2654), который находится в 91,4 светового года от Земли. Планетарная природа этого сигнала была подтверждена последующими наблюдениями.

TOI-2018 b имеет радиус около 2,27 земного радиуса и массу около 9,2 земной массы, что указывает на наличие скалистого ядра с водородно-гелиевой оболочкой или смесь льда и горных пород. Планета обращается вокруг своей звезды каждые 7,44 дня, а ее равновесная температура оценивается в 652 кельвинов.