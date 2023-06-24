Ученые назвали заболевание, повышающее риск деменции у женщин в три раза

Ученые из Университета Эмори в Атланте выяснили, что у женщин с мерцательной аритмией снижение когнитивных функций происходит быстрее, чем у мужчин. Исследование опубликовано в журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

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Мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий) является наиболее распространенным нарушением сердечного ритма, которым страдают более 40 млн человек во всем мире. У людей с этим заболеванием риск инсульта в пять раз выше, чем у их здоровых сверстников, но снизить его может прием антикоагулянтов.

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В новой работе ученые проанализировали данные 43,6 тыс. участников исследования NACC, собранные с 1984 года. 4 593 (11%) участников имели фибрилляцию предсердий в начале исследования.

Женщины с фибрилляцией предсердий в три раза чаще имели легкие когнитивные нарушения и деменцию на исходном уровне по сравнению с женщинами без фибрилляции предсердий. У мужчин с фибрилляцией риск когнитивных нарушений также был повышен по сравнению со здоровыми, но в меньшей мере.

Отличалась не только распространенность когнитивных нарушений, но и их выраженность. В среднем в течение четырех лет у 30% участников развилась тяжелая стадия когнитивных нарушений, а у 21% развилась деменция. У женщин с фибрилляцией предсердий был выше риск более тяжелой деменции, а также был выше риск быстрого прогрессирования заболевания. У мужчин связь была гораздо менее выраженной.

Анализы были скорректированы с учетом факторов, которые могли повлиять на результат, включая возраст, пол, расу, образование, индекс массы тела, курение, депрессию, гипертонию, диабет, высокий уровень холестерина, сердечную недостаточность, инсульт и апноэ во сне.

«Симптомы мерцательной аритмии у женщин часто игнорируются медицинскими работниками или объясняются стрессом или беспокойством, поэтому они могут оставаться недиагностированными в течение длительного периода времени, в то время как у мужчин чаще диагностируют и лечат быстро», — объяснили ученые.