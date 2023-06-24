Врачи нашли виновника симптомов долгого COVID

Ученые из Университетской больницы Germans Trias i Pujol в Каталонии выяснили, что дисфункция блуждающего нерва играет центральную роль в развитии синдрома долгого COVID. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов The Lancet и считаются предварительными до публикации в рецензируемом журнале.

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Ученые сравнили структуру и функциональность блуждающего нерва у пациентов с долгим COVID, без него и людей, не болевших COVID. Блуждающий нерв участвует в работе глотки, гортани, сердца, легких и желудочно-кишечного тракта.

Люди с долгим ковид имели больше симптомов, связанных с блуждающим нервом. Ученые обнаружили у них изменения, связанные с нарушением работы блуждающего нерва, а у 60% пациентов нашли уплощение диафрагмы — куполообразной структуры, играющей важнейшую роль в дыхании. Это могло бы объяснить, почему некоторые люди страдали одышкой, несмотря на отсутствие патологии в легких.

Результаты исследования указывают на решающую роль дисфункции блуждающего нерва в развитии. Данные ученых могут улучшить диагностику и лечение долгого COVID. Будущие исследования должны выяснить, может ли ультразвуковое исследование блуждающего нерва давать разные результаты у пациентов с долгим COVID на ранней и поздней стадиях заболевания.